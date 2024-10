Perger Volleyballteams machten Wiener Konkurrenz platt

Dem Auftakt-Doppelsieg zum Saisonstart der zweiten Volleyball-Bundesliga ließen die Teams der Mühlviertel Volleys an diesem Wochenende zwei weitere Siege gegen die Konkurrenz der VT Roadrunners aus Wien folgen.

Speziell das Damenteam ließ den Konkurrentinnen aus der Bundeshauptstadt von Beginn weg nicht den Funken einer Chance. Schon den ersten Satz holten sich die Mühlviertlerinnen mit einem Score von 25:13. Auch in den beiden folgenden Sätzen ließen die Pergerinnen nicht locker. Mit einer konzentrierten Teamleistung wurde ein 3:0 (25:13; 25;22; 25:20) eingefahren. Coach Lydia Trauner nutzte die Überlegenheit ihrer Mannschaft, um allen Kaderspielerinnen Einsatzzeit zu ermöglichen.

Nach dem Erfolg des Damenteams waren dann die Herren an der Reihe, um gegen die Roadrunners zu bestehen. Das gelang im ersten Satz nicht nach Wunsch. In den darauf folgenden Spielabschnitten fanden die Oberösterreicher aber zu ihrer eigentlichen Stärke zurück und konnten mit einem 3:1-Sieg die Halle verlassen.

Damit war das Volleyballwochende für das Mühlviertler-Herrenteam aber noch nicht vorbei; Am Sonntag wartete in der ersten Runde des Österreich-Cups das Team aus Waidhofen an der Ybbs. Hatte man in der Liga vergangene Woche mit 3:2 noch das bessere Ende für sich, ging dieses Mal das Duell mit 3:0 klar an die Niederösterreicher.

Bereits am kommenden Wochenende steigen in der Perger Donauwell-Arena die nächsten Heimspiel Duelle. Am Samstag (16.30 Uhr) treffen die Herren auf die UNION Volleys aus Bisamberg. Um 19:00 empfangen die Damen den ehemaligen Erstligisten Askö Purgstall.

Am Sonntag folgt für das Team von Coach Lydia Trauner das nächste Liga-Spiel gegen den VC Raiffeisen Dornbirn (11.30 Uhr). Die heimischen Volleyball-Fans dürfen sich dabei nicht nur auf spannende Spiele freuen, sondern auch auf das M4V-Oktoberfest einschließlich gut sortiertem Würstelbuffet.

