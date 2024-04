Perg freut sich über die ersten Storchenbabys Österreichs

Schon zum zweiten Mal in Folge gibt es Nachwuchs bei den "ÖBB-Störchen" in Perg. Im März kam das Paar in die Bezirksstadt im Mühlviertel und machte den Funkmasten der Bundesbahnen wohnlich. Und das Warten und Brüten hat sich gelohnt: Jetzt sind die ersten Küken geschlüpft und werden von den stolzen Eltern umsorgt. Laut ÖBB sind es die ersten Storchenbabys in Österreich.

Video: Nachwuchs im Hause Storch

Die Störche haben es sich ganz offensichtlich schön eingerichtet in luftiger Höhe. Sie lieben freie Sicht in die Welt und einen hohen Landeplatz. Um ihnen das bieten zu können, gleichzeitig aber den Funkmasten zu schützen, wurde eigens eine Plattform angebracht, auf der die Tiere ihr Nest errichten können - beobachtet von einer eigens installierten Storchen-Kamera, die das Vorgehen im Hause Storch dokumentiert.

Über Geschlecht und Namen des Nachwuchses ist derzeit allerdings noch nichts bekannt.

Bei Familie Storch in Perg wird Halbe-Halbe im Nest gelebt. Bild: ÖBB

