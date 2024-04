Gegner von Betonwerk rufen zu Protest vor Sitzung des Gemeinderates auf

Der Asamer-Standort an der Tragweiner Straße in Pregarten

Pläne der Baufirma Asamer, an ihrem Standort auf dem ehemaligen Areal einer Dachdeckerei in der Tragweiner Straße ein Betonwerk zu errichten, waren in Pregarten bereits im Wahlkampf 2021 ein Aufregerthema. Grüne und SPÖ hatten eine Unterschriftenaktion gegen das Vorhaben initiiert. Ein einstimmiger Beschluss des Gemeinderats, die für ein Betonwerk erforderliche Änderung des Bebauungsplans zu verwehren, bereiteten dem Vorhaben dann aber ein Ende.