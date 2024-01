Perfekte Ausbeute für Leonfeldner Biathleten

"Sensationell, unglaublich, Wahnsinn", waren die ersten Worte von Neo-Sektionsleiter Bernhard Böckl, der voller Stolz auf das Abschneiden seiner beiden Athleten bei den österreichischen Meisterschaften im Biathlon blickt. Rene Maureder krönte sich eine Woche nach seiner Bronzemedaille bei den österreichischen Meisterschaften im Langlauf in Saalfelden nun zum doppelten österreichischen Meister im Biathlon. Am Samstag erreichte er im Einzelwettkampf souverän mit einer guten Schießleistung und gewohnt starker Laufform die Goldmedaille. Einen Tag später legte er als Schlussläufer der oberösterreichischen Staffel, gemeinsam mit Timon Forster und Alberto Allan, nach und errang wieder den Platz an der Sonne. Es war ein spannender Wettkampf, den der Mühlviertler auf der Schlussrunde noch vor den Staffeln aus Salzburg und Tirol für Oberösterreich entscheiden konnte. Fast ebenso konnte Jakob Böckl bilanzieren: In einem großen und starken Teilnehmerfeld konnte er in seiner Alterskasse mit guter Laufleistung und perfektem Schießen die verdiente Bronzemedaille erreichen. Sektionsleiter Böckl gratulierte: "Es ist unglaublich und keineswegs selbstverständlich, dass man von österreichischen Meisterschaften mit einer hundertprozentigen Medaillenausbeute nach Hause kommt. Die Trauben hängen bei den starken Nachwuchsklassen schon sehr hoch, und wenn man dann noch den Trainingsnachteil mangels Schnee in unseren Breiten bedenkt, dann ist das außergewöhnlich." Alle Jungbiathleten der Sportunion Bad Leonfelden haben in der heurigen Saison bei jedem Start bis jetzt das Siegespodest erreicht. "Die Arbeit von allen Trainern und Betreuern im Verein trägt dazu wesentlich bei", sagt Böckl, der bezüglich Loipenprojekt Nordstern Weigetschlag als Trainingsmöglichkeit auf eine rasche Umsetzung hofft.

