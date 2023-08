Niederkappler Pellets-Profi Ökofen stellt nun auch Wärmepumpen her

Ökofen in Niederkappel bezeichnet sich gerne als führender Hersteller von Pelletsheizungen und will nun auch am Wärmepumpenmarkt Fuß fassen. Und zwar mit einer Wärmepumpe, die auf Basis von Wetter- und CO2-Daten, Strom-Börsenpreisen und PV-Produktion von selbst erkennt, wann der Strom nicht nur günstig, sondern auch sauber ist und man dadurch den Stromverbrauch ökologisch optimieren kann.

Die Eigenentwicklung des Unternehmens aus Niederkappel ist zum Patent angemeldet. Verkaufsstart für die Luft-Wasser-Wärmepumpe "GreenFox" ist am 1. September. Mit hohen Vorlauftemperaturen und einer Systemleistung von bis zu 14 Kilowatt sei die neue Wärmepumpe sowohl für den Neubau als auch für den Heizungstausch geeignet. "Mein Vater hat mit Ökofen in den 1980er Jahren ökologisches Heizen revolutioniert", sagt Firmenchef Stefan Ortner: "Jetzt erweitern wir unser Angebot. Für uns war dabei von Anfang an sonnenklar, dass wir nicht irgendeine weitere Wärmepumpe auf den Markt bringen wollen, sondern eine ökologische Lösung mit Pioniergeist. Das ist unser Anspruch."

Enormes Potenzial

31 Prozent des gesamten Energieverbrauchs in Österreich entfallen auf Raumwärme. Inklusive Industriewärme (19 Prozent) gehen in Summe 50 Prozent des Energieverbrauchs an "Wärme". Klimafreundliche Wärme habe ein enormes Potenzial. Ökofen bietet daher weiterhin ganzjährig CO2-neutrale Pelletheizungen an. Die Wärmepumpe ergänzt das Portfolio des Heizungsspezialisten perfekt. Immerhin ist in den vergangenen Monaten ? auch wegen teilweise veränderter Förderkulissen ? der Pellets-Markt unter Druck geraten. Die neue Wärmepumpe nutzt laut Firmenangaben weltweite Live-Elektrizitätsdaten, die zeigen, woher der Strom kommt und wie viel CO2 bei dessen Herstellung ausgestoßen wird. Die Wärmepumpe erkennt über diese Datenbank automatisch, wie "grün" der Strommix ist, und passt den Betrieb der Anlage an. Zusätzlich wird auch der aktuelle Strombörsenpreis abgerufen, und die "GreenFox" teilt optional die Stromnutzung auf Basis des Preises ein.

"Wer unsere Wärmepumpe nutzt, kann selbst bestimmen, ob sie maximal ökologisch oder maximal günstig arbeitet", sagt Stefan Ortner. "Eine der wichtigsten Überlegungen bei der Sortimentserweiterung war immer die Produktion und regionale Wertschöpfung in Österreich. Wir haben damit die Qualitätssicherung und die Auswahl der Komponenten selbst in der Hand. So kann die gleiche Elektronikplattform wie bisher verwendet werden", versichert Stefan Ortner. Damit ist die Wärmepumpe auch mit der Pelletsheizung kombinierbar.

