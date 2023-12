Neues Gewand für Neujahrskonzert und Musiker in Bad Leonfelden

In einer neuen Kulisse präsentiert sich das Neujahrskonzert der Trachtenmusikkapelle Bad Leonfelden im Jahr der Tracht: Dieses geht am 1. Jänner um 16 Uhr erstmals in der Sport- und Veranstaltungshalle Bad Leonfelden über die Bühne. Damit trägt der Musikverein dem großen Zuspruch des Publikums Rechnung, das in der Vergangenheit das Haus am Ring regelmäßig an seine Grenzen gebracht hat. Nun stehen ausreichend Sitzplätze und ein großzügiges Platzangebot für ein entspanntes Pausengetränk zur Verfügung.

Ein weiterer Höhepunkt ist die Präsentation der neuen Musiktracht: Zehn Nachwuchsmusiker werden ihren Auftritt erstmals in der frisch geschneiderten Tracht absolvieren. Musikalisch hält das Neujahrskonzert ein wahrliches Feuerwerk bereit: Neben Operetten- und Walzerklängen warten auf die Besucher beeindruckende Ausflüge in die Welt des Musicals und der Popmusik. Für deren Umsetzung zeichnen die Kapellmeister Martin und Christian Dumphart mit ihren mehr als 90 Musikern sowie mit den Gesangssolisten Carina Hohner und Alexander Gallee verantwortlich.

