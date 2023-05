Naturstein-Profi Strasser eröffnet neue Halle mit einem Tag der offenen Tür

Mit einem Tag der offenen Tür eröffnet am Sonntag Strasser Steine die neue Produktionshalle. Ab 10 Uhr lädt Geschäftsführer Johannes Artmayr ein, dabei zu sein, wenn "die modernste Produktionsstätte Europas für Natursteinarbeitsplatten in Betrieb genommen wird". Nach einer Bauzeit von eineinhalb Jahren trägt die Halle dazu bei, dass das grüne Konzept von Strasser nicht nur in der Produkttechnologie, sondern auch in der gesamten Unternehmenskultur zum Ausdruck kommt.

Moderator Roland Adrowitzer führt gemeinsam mit Geschäftsführer Johannes Artmayr durch den Tag, wobei Landeshauptmann Thomas Stelzer zur Festansprache eingeladen ist (14 Uhr). Unter dem Motto "Kücheninnovation trifft auf Spitzensportler" stehen Marc Janko und Daniel Hemetsberger für Fotos zur Verfügung. Die beiden stellen sich schon um 11.15 Uhr den Fragen des Moderators. Um 11.45 segnet Prälat Johann Holzinger das neue Werk, ehe um 12 Uhr der Bieranstich erfolgt.

