Nach 33 Jahren verlässt Schulwart das Marianum

Keiner kennt das Freistädter Marianum besser als Karl Rudlstorfer. Kein Wunder, ist er doch seit fast 33 Jahren als Haus- und Schulwart in der privaten Mittelschule tätig. Der gebürtige Leopoldschlager übernahm damals die Betreuung des sehr großen, aber etwas in die Jahre gekommenen Gebäudes und erlebte im Laufe der Zeit viele Veränderungen, wie die Aufstockung der Klassen von zwölf auf mittlerweile 15 Klassen, die Errichtung von Computerräumen und die damit verbundenen Umbauten bis hin zur großen Sanierung von 2014 bis 2017 mit. Mit seinem handwerklichen Geschick und seiner Hilfsbereitschaft unterstützte er die Lehrkräfte, Schüler und Schülerinnen bei vielen Projekten des Marianums. So bescherte er der Schule eine hauseigene Eisstockbahn und betreute diese, damit im Turnunterricht das Eisstockschießen möglich war.

Die Lehrkräfte wünschen "ihrem Karl", der offiziell am 1. März seinen Ruhestand antritt, alles Gute für hoffentlich noch viele schöne Pensionsjahre. Seit 1. November arbeitet er mit seinem Nachfolger Roland Grübl zusammen, um ihn einzuschulen.

