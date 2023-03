Nach 25 Jahren neuer Leiter für WK-Rohrbach

„Es war eine unglaublich spannende Reise und eine Ehre, an der wirtschaftlichen Entwicklung des Bezirks Rohrbach mitarbeiten zu dürfen“, sagt Klaus Grad anlässlich seiner anstehenden Pensionierung. Nach beinahe 25 Jahren zieht sich der Leiter der Wirtschaftskammer Rohrbach zurück und übergibt im April an Michael Schaubmeier.

„Es freut mich, dass mit Michael Schaubmeier aus Rohrbach-Berg ein junger und motivierter Jurist sich für die Unternehmen des Bezirks einsetzen wird“, wünscht Klaus Grad seinem Nachfolger viel Erfolg für seine zukünftige Tätigkeit. Schaubmeier war bereits zweieinhalb Jahre Leiter der Bezirksstelle Steyr und bringt damit wertvolle Erfahrungen mit.

„Es war eine bewegte Zeit, in der Klaus Grad und sein Team viel für die Unternehmen im Bezirk Rohrbach bewirken konnte,“ bedankt sich WK-Obmann Andreas Höllinger für die geleistete Arbeit. „Gemeinsam konnten wichtige Projekte für die Region realisiert werden“, sagt Höllinger. Dass Leiter und Obmann ein gutes Team sind, ist für die Arbeit unabdingbar: „Dies war zuvor schon mit den WK-Obmännern Fritz Ransmayr, Josef Jauker und Herbert Mairhofer der Fall“, erinnert sich Grad an die vielen Herausforderungen die es zu meisten galt. Der Jahrtausendwechsels oder die Euro-Einführung 2002 nahmen sich noch vergleichsweise harmlos aus. Andere Kaliber waren da schon die Finanzkrise 2008, die Flüchtlingskrise 2015 oder die Corona-Pandemie gefolgt vom Ukraine-Krieg und der akteullen Teuerung. „Gerade die Unternehmen im Bezirk haben ihre Resilienz vielfach unter Beweis gestellt und sind aus den diversen Krisen gestärkt hervorgegangen“, freut sich Grad, den Unternehmern dabei geholfen zu haben.

Positive Entwicklung

Die Entwicklung der Wirtschaft in den letzten beiden Jahrzehnten ist beeindruckend. Die Zahl der Rohrbacher Unternehmen hat sich mit 3600 praktisch verdoppelt, die Beschäftigtenzahl der gewerblichen Wirtschaft erhöhte sich um 50 Prozent auf 13.780 Personen, damit verbunden stieg das Kommunalsteueraufkommen und damit die Finanzmittel für die Gemeinden im Bezirk von 5,4 auf über 14 Millionen Euro. Jährlich werden durch die WKO Rohrbach etwa 200 Jungunternehmen in die Selbständigkeit begleitet. Obwohl in den vergangenen Jahren die Zahl der Bezirksauspendler um etwa 1000 Personen reduziert werden konnte, bleibt der Fachkräftemangel auch zukünftig das Kernthema für die Rohrbach Wirtschaft.

Zum positiven Image der Region beigetragen haben viele traditionelle Familienbetriebe, viele innovative Klein- und Mittelbetriebe und vor allem die immer größer werdende Zahl an international erfolgreichen Leitbetrieben. Mit der Jobweek, die von 20. bis 25. März stattfindet, können Schüler, Lehrlinge und Wiedereinsteiger hinter die Kulissen der regionalen Betriebe blicken und sich direkt bei den teilnehmenden Betrieben über verschiedene Berufe und Arbeitsplätze informieren (www.jobweek.at).

