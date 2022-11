Mühlviertler Saaten und Tofu aus Arnreit statt Asien

Es ist immer wieder spannend, wenn aus ersten Konzeptideen und trockenen Förderanträgen konkrete Produkte und realisierte Anlagen werden. Das gilt besonders für zwei nachhaltige Leaderprojekte, die in jüngster Zeit umgesetzt wurden: Farmgoodies und die Brauerei Hofstetten haben sich zusammengetan, um gemeinsam in eine Anlage zur Trocknung und Lagerung von Mühlviertler Spezialsaaten zu investieren.

Mehr als 50 regionale Saatenproduzenten liefern mit maximal zwei Stunden Anfahrtszeit ihre hochwertigen Produkte nach Niederwaldkirchen, wo sie entsprechend getrocknet, gereinigt und gelagert werden können. Dadurch wird die Qualität der Rohstoffe ebenso wie die Unabhängigkeit von Weltmarktpreisen gesichert. Die kurzen Lieferwege machen unabhängig von hohen Transportpreisen und sonstigen Preisschwankungen. Früher wurden drei Stunden zur Bearbeitung eines Bigbags benötigt – mit der neuen Anlage können in einer Stunde vier fertiggestellt werden: eine beeindruckende Leistung.

Hülsenfrüchte aus Arnreit

Wer Tofu und Tempeh aus der LieblingsSpeis Rohrbach, dem Kleinzeller Kaufhaus, beim Vorstadtwirt oder in der Jausenstation am Hansberg isst, kann sicher sein: Dieses Produkt stammt aus Arnreit und nicht aus Asien. Kreative Gerichte vom Tofu-Burger bis zur Tempeh-Bowl finden sich nicht nur auf den Speisekarten, die Ausgangsprodukte dafür landen auch immer öfter auf dem eigenen Einkaufszettel.

Zu wissen, dass dieses Produkt nicht um die halbe Welt geschickt wurde, sondern in professioneller Handarbeit bei Michael und Magdalena Hofer in Arnreit erzeugt wird, macht es gleich nochmals besser. Wöchentlich werden zwischen 15 und 20 Kilo Tofu und Tempeh aus heimischen Hülsenfrüchten produziert, die im Hofladen in Arnreit rund um die Uhr verfügbar sind.