Mühlviertler Radsportler wandelte in Slowenien auf den Spuren von Tadej Pogacar

Während bei der Tour de France derzeit der Slowene Tadej Pogacar die großen Schlagzeilen schreibt, fuhr sich ausgerechnet in der Heimat des Radstars ein junger Mühlviertler ins Rampenlicht. Der 14-jährige Marc Hierschläger gewann die mit Teilnehmern aus 15 Ländern äußerst stark besetzte, dreitägige "Kids Tour Of Slovenia". Im Raum Novo Mesto unterstrich der für den RC Walding startende Hierschläger eindrucksvoll, dass er derzeit zu den vielversprechendsten Radsporttalenten Österreichs gehört.

Der Athlet aus Eidenberg zeigte von Beginn an seine beeindruckenden Fähigkeiten auf dem Rad und setzte sich bereits beim einleitenden Einzelzeitfahren an die Spitze des Klassements, dem unter anderem auch Fahrer aus dem Nachwuchsteam von Tadej Pogacar und Primoz Roglic angehörten.

Am zweiten Tag der Tour war am Vormittag eine schwierige Bergetappe zu meistern, bei der Marc Hierschläger im Zielsprint den zweiten Platz belegte und sich damit sechs weitere Bonussekunden für die Gesamtwertung holte. Am Nachmittag folgte ein Kriterium über 16,5 Kilometer: Dabei arbeiteten die Teams aus Slowenien schon gezielt gegen den Gesamtführenden. Auch der eine oder andere Ellenbogen wurde eingesetzt, um Hierschläger von der Spitze des Feldes fernzuhalten. Dennoch gelang es dem jungen Mühlviertler erneut, als Zweiter über den Zielstrich zu rollen und das Führungstrikot für den Schlusstag zu behaupten.

Voll motiviert, den Gesamtsieg zu erobern, hielt Hierschläger beim abschließenden Straßenrennen den rollenden Angriffen des Pogacar-Teams "UAE General" stand und kam im Sprint als Dritter ins Ziel. Damit war ihm der Gesamtsieg der Kids Tour Of Slovenia 2024 und einer der größten Erfolge seiner bisherigen Laufbahn endgültig sicher. In der laufenden Saison hat Hierschläger bereits drei Österreichische Meistertitel in der Kategorie U15 eingefahren und eine Rundfahrt in Niederösterreich für sich entscheiden können.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper