Ein akuter Notfall in der Nacht, ein Arbeitsunfall am Nachmittag oder ein Spitalstransport in den frühen Morgenstunden: Egal zu welcher Tageszeit – Karl Reindl ist zur Stelle, wenn Menschen Hilfe brauchen. Seit 23 Jahren engagiert sich der 43-Jährige freiwillig im Rettungsdienst. Darüber hinaus ist der Bedienstete am Gemeindeamt Lasberg seit vergangenem Oktober stellvertretender Ortsstellenleiter in seiner Heimatgemeinde.