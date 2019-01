Macht-Demonstration der Perger Volleyball-Prinzessinnen

PERG. Mit einem 3:0-Heimsieg gegen Hartberg sicherten sich die Prinz Brunnenball Volleys eine Top-Vier-Platzierung im Grunddurchgang der Frauen Bundesliga.

Jordan Tucker war gegen Hartberg die Topscorerin der Perger Prinz Volleys. Bild: Günther Iby

Einen klaren 3:0-Heimsieg feierte die SG Prinz Brunnenbau Volleys am Samstagabend in der 15. Runde der Austrian Volley League Women. Die Mühlviertlerinnen bezwangen TSV Sparkasse Hartberg in 61 Minuten mit 25:14, 25:5 und 25:18. Damit gelang ihnen nicht nur der sechste Heimerfolg in dieser Saison in der Donauwell-Arena: Mit 37 Punkten liegen sie weiterhin auf dem zweiten Platz in der Tabelle werden den Grunddurchgang auch fix unter den besten vier Mannschaften Österreichs beenden. „Es ist schon unglaublich, welche Konstanz unser Team jeden Spieltag wieder zeigt. Die Mädels machen am Feld einen großartigen Job", sagt Sportdirektor Josef Trauner.

Gegen Hartberg präsentierten sich die Gastgebereinnen von Beginn an stark, vergaben aber im ersten Satz einige Chancen, um sich von den Steirerinnen entscheidend abzusetzen. Doch dann schnappte sich Kapitänin Diana Mitrengova den Ball und legte mit einer starken Aufschlagsserie die Basis für sieben Punkte in Folge und damit die ersten Satzbälle. Schon der zweite davon wurde von Mittelblockerin Jordan Tucker erfolgreich verwandelt. Die US-Amerikanerin avancierte mit 17 Punkten zur Topscorerin des Spiels. Mit 231 Zählern aus den bisherigen 15 gespielten Runden liegt sie an der zweiten Stelle der Scorerwertung der Liga. Vor ihr ist mit Diana Mitrengova (245) die Kapitänin der Prinzessinnen. "Wir pushen uns einfach gegenseitig zu diesen Leistungen. Es ist gut sie am Platz als Mitspielerin zu haben", sagt Tucker.

Noch viel druckvoller als zu Beginn zeigten sich die Prinzessinnen im zweiten Durchgang: Gnadenlos wiesen sei die jungen Hartbergerinnen mit 25:5 in die Schranken. Im dritten Satz entwickelte sich ein munterer Schlagabtausch, allerdings konnten die Pergerinnen am Ende nochmal das Tempo anziehen und sicherten sich weitere drei Punkte in der Tabelle. Damit setzten sie auch ihre Serie als "Steirerschreck" in der Liga fort: Sie haben nun bereits siebte Duell gegen eine Mannschaft aus der Steiermark gewonnen.

„Das war ein wichtiger Sieg für uns. Nach der langen Pause über den Jahreswechsel haben wir uns richtig gut erholt für die letzten sechs Spiele im Grunddurchgang. In Perg steht das Team im Vordergrund und so schaffen wir es immer wieder gemeinsam Topleistungen abzurufen", so Jordan Tucker nach der Partie.

Am kommenden Wochenende müssen die Machländerinnen auswärts ihr Bestes geben. Mit der PSV Volleyballgemeinschaft Salzburg wartet ein direkter Gegner um den zweiten Platz in der Liga. „Das wird ein hartes Spiel, sicherlich eng umkämpft. Aber definitiv eines was die Fans genießen werden", verspricht Jordan Tucker.

