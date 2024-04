Lkw stürzte bei Engerwitzdorf in die Gusen

Aufgrund von plötzlichen Graupelschauern dürfte ein Lkw-Fahrer gegen 15 Uhr die Kontrolle über seinen Sattelzug verloren haben. Der 40-Tonner kam im Gemeindegebiet von Engerwitzdorf (Bezirk Urfahr-Umgebung) von der Gusentalstraße (L1463) ab, durchbrach die Leitschiene und stürzte in die Große Gusen, die dort direkt neben der Fahrbahn verläuft.

Plötzliche Graupelschauer dürften den Unfall ausgelöst haben. Bild: www.fotokerschi.at | Taras Panchuk

L1463 in beide Richtungen gesperrt

Das mit Eisenteilen beladene Schwerfahrzeug kippte zur Seite und blieb auf dem Dach im Fluss liegen. Ersten Informationen zufolge konnte sich der Fahrer selbstständig aus der Kabine befreien. Für die aufwendigen Bergungsarbeiten rückten die Freiwilligen Feuerwehren Katsdorf, Schweinbach, Bad Leonfelden, Kefermarkt, Treffling sowie die Berufsfeuerwehr Linz an. Rund 50 Kräfte standen im Einsatz. Die L1463 musste zwischen Engerwitzdorf und Au in beiden Richtungen gesperrt werden, eine Umleitung wurde eingerichtet. Der Einsatz dauerte am Donnerstag gegen 18.15 Uhr noch an.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald weitere Informationen vorliegen.

Lokalisierung: Zu dem Unfall kam es im Gemeindegebiet von Engerwitzdorf

