Vorlesetag: Lesen mit dem Mauthausener Bürgermeister

Lust aufs Lesen machte am vergangenen Donnerstag der Vorlesetag der öffentlichen Bücherei Mauthausen. Eine Stunde lang konnten Kindergarten- und Volksschulkinder spannenden Geschichten und Erzählungen lauschen. Als prominente Vorleser stellten sich Bürgermeister Thomas Punkenhofer (Bild), Feuerwehrkommandant Thomas Katzlinger und Polizistin Sandra Cardenas in den Dienst der guten Sache und zogen dabei das junge Publikum mit selbst ausgewählten Büchern in ihren Bann.

