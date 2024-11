Leonhardi: Sarleinsbach als Zentrum für Ross und Reiter

Viele Jahrzehnte findet in Sarleinsbach zu Ehren des heiligen Leonhard der Leonhardiritt statt. Er zählt zu Österreichs größten Brauchtumsritten und geht am Sonntag ab 9.30 Uhr wieder durch den Ort bis zur Leonhardikapelle in Pfaffenberg, wo die Feldmesse gehalten wird.

Nach Allerheiligen mit dem traditionellen Totengedenken ist der 6. November der Gedenktag des heiligen Leonhard, der vor allem in bäuerlich geprägten Regionen große Bedeutung hat. Leonhard von Limoges in Frankreich, Eremit im frühen 6. Jahrhundert, gilt als Nothelfer und "Kettenheiliger", Schutzpatron der Gefangenen und des Viehs, das früher ebenfalls oft in Ketten lag. Besonders die Pferde und ihre Halter dürfen auf den Schutz des Heiligen vertrauen. So kam er zum Beinamen "Bauernherrgott". Auf ihn vertrauen neben Bauern und Knechten auch Fuhrleute, Schmiede, Schlosser und Bergleute.

Getreu dem Spruch "Nach der vielen Arbeit Schwere / an Leonhardi die Rösser ehre" entstand der Leonhardiritt als beliebter Brauch zunächst in Bayern, urkundlich bereits vor fast 600 Jahren erwähnt, später auch bei uns. Seit 1937 findet das Spektakel jedes Jahr auch in Sarleinsbach statt. Auch die örtliche Musikkapelle marschiert wieder durch die von Zuschauern gesäumten Straßen des Marktes. Dahinter klappern mehr als 100 Pferde über das Stöckelpflaster. Die genaue Anzahl der Reiter ist dann stets beim Punsch auf dem Marktplatz Diskussionsthema Nummer eins.

Der Reiterverein und der Kameradschaftsbund prämieren auch heuer die größte und die am weitesten angereiste Reitergruppe mit einer "Reiterjause". Weil in Sarleinsbach der Leonhardiritt seit jeher ein Volksfeiertag ist, darf auch der traditionelle Kirtag nicht fehlen. Für die jüngeren Besucher gibt es eine Zauber-Show mit Magic Charly III und Kinderschminken im Saal der Gemeinde am Marktplatz. Park- und Einstellmöglichkeiten für Reiter gibt es am Areal der Baufirma Scharinger in Sarleinsbach, unmittelbar am Kreisverkehr an der Ortseinfahrt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper