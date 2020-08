Leonfeldner Kirche hat wieder zwei Turmspitzen

Nach mehr als einem Jahr ist das Ortsbild von Bad Leonfelden wiederhergestellt: Die Zimmerleute von Kapl Bau haben den Wandlungsturm der Pfarrkirche originalgetreu nachgebaut und in mehreren Arbeitsschritten wieder montiert.

Penible Vorbereitung und viel Handwerksgeschick waren nötig, um der Pfarrkirche Bad Leonfelden ihr ursprüngliches Aussehen wiederzugeben. Am alten, 37 Meter hohen Wandlungsturm hatte der Zahn der Zeit genagt, weshalb er aus Sicherheitsgründen im vergangenen Jahr demontiert werden musste.

Dafür wurden vom Team um Holzbaumeister Thomas Mayrhofer und Zimmerer-Polier Gerald Schoissengeier in mühevoller Arbeit Schablonen von den einzelnen Bauteilen angefertigt. In weiterer Folge wurden die hölzernen Bauteile dann größtenteils händisch abgebunden und der Turm in der Holzbauhalle zusammengestellt. In Kooperation mit den ausführenden Spenglern wurde anschließend die kunstvolle Kupferverkleidung wiederhergestellt. Wie genau die Facharbeiter von Kapl Bau gearbeitet haben, zeigte sich beim Versetzen der einzelnen Bauteile: Im ersten Schritt wurde am Mittwoch der untere Teil des Turms montiert. Am Tag darauf wurde schließlich noch der Turmspitz montiert und als Höhepunkt das Turmkreuz wieder aufgesetzt.

Kapl-Geschäftsführer Alexander Gruber ist stolz auf seine Mannschaft: "Hut ab vor unseren Mitarbeitern, die dieses spektakuläre Projekt bestens vorbereitet und umgesetzt haben." Er ist froh, dass beim Versetzen des neuen Turms alles reibungslos abgelaufen ist. Denn bei der Demontage des alten "Turmstumpfs" am Montag kam es, wie berichtet, zu einer heiklen Situation: Beim Herunterheben knickte plötzlich der Kran ein, woraufhin das Bauteil ein Stück weit zu Boden fiel.