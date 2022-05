Langjähriger Sportvereinsobmann tödlich verunglückt

Trauer herrscht in ganz Rainbach, vor allem aber in der örtlichen Sportunion, nachdem bekannt wurde, dass der langjährige Obmann des Sportvereins, Hubert Stadler, am Sonntag seinen schweren Verletzungen erlegen war, die er sich vor wenigen Tagen bei einem Baustellenunglück zugezogen hatte. Der 71-Jährige war beim Umbau seines Hauses von einer Leiter gestürzt und hatte sich dabei lebensgefährlich verletzt.

Als geschickter Heim- und Handwerker war Hubert Stadler in Rainbach ebenso geschätzt wie als leidenschaftlicher Stockschütze, Kegler und Radfahrer. Auch für seine Gedichte war Stadler, der bis zu seiner Pensionierung bei FM Küchen als Disponent gearbeitet hatte, bekannt. Viel Zeit widmete der Rainbacher vor allem seiner Familie mit Gattin Elisabeth sowie seinen Kindern und Enkelkindern.

Seine zweite Familie war die Sportunion Rainbach. Fast vier Jahrzehnte engagierte er sich als Obmann mit großem Einsatz für den Verein. Vor allem die Nachwuchsarbeit war ihm dabei ein großes Anliegen. Für seine Verdienste wurde Stadler unter anderem mit dem Ehrenring der Gemeinde Rainbach sowie mit dem Goldenen Ehrenzeichen des Landes Oberösterreich ausgezeichnet.

Das Begräbnis für Hubert Stadler ist für 3. Juni um 14 Uhr in Rainbach angesetzt.