Kein Führerschein: 28-Jähriger tauschte Platz mit Beifahrer

Mit einem Polizeieinsatz hat eine – illegale – "Ausbildungsfahrt" für zwei junge Männer in Puchenau geendet: Wie die Landespolizeidirektion mitteilte, war eine Streife am Sonntagvormittag auf den Pkw aufmerksam geworden, weil er in Schlangenlinien über die B127 fuhr. Vor dem auffälligen Wagen fahrend deuteten die Beamten dem Lenker, anzuhalten. Im Rückspiegel konnten sie beobachten, wie der Pkw hinter ihnen ausgesprochen langsam auf den Randstein aufrollte.

Als die Beamten ausstiegen, kam sofort ein 31-Jähriger auf sie zugelaufen, überreichte seinen Führerschein und gab sich als Lenker aus. Auf dem Beifahrersitz saß jener Mann, der nur Augenblicke zuvor noch am Steuer gesessen hatte. Die Polizisten konnten den 28-Jährigen eindeutig als Lenker identifizieren. Beharrten die Männer anfangs noch beide darauf, dass der Ältere gefahren war, beendeten sie die Scharade noch vor Ort und gaben zu, dass sie noch im Pkw Platz getauscht hatten. Der 28-Jährige lerne nämlich gerade für die Fahrprüfung und habe keinen Führerschein. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, Anzeige folgt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.