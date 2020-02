Kapfer abgelöst: Manuel Krenn ist neuer Bürgermeister in Oberkappel

OBERKAPPEL. 13 Jahre lang war Karl Kapfer (VP) Bürgermeister von Oberkappel. In der jüngsten Gemeinderatssitzung wurde er von Manuel Krenn abgelöst. Dieser wurde einstimmig zum neuen Bürgermeister gewählt. Die Wahl fiel einstimmig auf den Juristen (10 VP, 2 SP, 1 FP). „Dieses einstimmige Ergebnis freut mich ganz besonders. Das erleichtert den Einstieg ungemein“, freute sich der neue Oberkappler Bürgermeister. Zur Feier nach der Wahl waren auch alle Vereins-Obleute geladen. „Wir ließen Karl Kapfer noch einmal richtig hochleben.

Das hat er sich in den vergangenen Jahren redlich verdient“, sagt Krenn über seinen Vorgänger. Kapfers Meilensteine waren unter anderem die Errichtung der Nahwärmeversorgung und die ersten drei Etappen der Volksschul-Sanierung. Auch die Ausstattung der Feuerwehren und die Schaffung von Bauland in den beiden Hauptzentren Oberkappel und Mollmannsreith waren Kapfer ein Anliegen.

Wenn nun Manuel Krenn am Dienstag die Amtsgeschäfte in Oberkappel übernimmt, will er nahtlos an die Arbeit seines Vorgängers anschließen. „Bauland ist zur Zeit recht gefragt. Deshalb müssen wir die Flächenwidmungen überarbeiten“, sagt Krenn. Auch im Breitband-Ausbau hinke man ein wenig nach, weil Oberkappel nicht zu den förderbaren Gemeinden zählt. „Wir hoffen sehr auf eine Änderung der Richtlinien im Breitbandatlas. Wir hätten schon eine große Mehrheit, die für den Ausbau ist“, erklärt der neue Ortschef.

Als neu gewählter Vizebürgermeister steht ihm übrigens Edi Schinkinger zur Seite.