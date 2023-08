"Kalender Girls" bescherten Kulturfabrik Besucherrekord

Mit der Komödie "Kalender Girls" begeisterte das Theater in der Kulturfabrik Helfenberg nicht nur das Publikum. Es wurde auch Gutes getan: Die Produktion war ein Kassenschlager und hat mit 4320 Besuchern und 15 ausverkauften Vorstellungen dem Helfenberger Team einen Besucherrekord beschert. Das Stück, das auf einer wahren Begebenheit beruht, erzählt mit viel feinsinnigem Humor, Herzenswärme und Tiefgang über Älterwerden, Freundschaft, Schönheit, Liebe und auch Krankheit und Tod. Es wurde von John F. Kutil großartig inszeniert. Wie in der Originalgeschichte hat auch das Ensemble in Helfenberg eine wunderbare Charity-Aktion auf den Weg gebracht.

Nicht nur wurde nach den Aufführungen von den Schauspielern gesammelt, sondern es wurde auch ein Kalender aufgelegt ? ganz nach dem großen Vorbild. Der Druck wurde von der Oberösterreichischen Versicherung großzügig unterstützt. Mit dem Verkauf von fast 1000 Kalendern und der Spendensammlung wurde die Summe von 26.600 Euro erzielt, die an die Österreichische Krebshilfe übergeben wurde. Der Betrag hilft, die Beratungsstelle Rohrbach zu finanzieren, und kommt somit Krebskranken und ihren Familien zugute. Alle Angebote und Vorsorgeprogramme der Krebshilfe werden ausschließlich über Spenden finanziert. Brigitta Waschnig und John F. Kutil, die künstlerischen Leiter des Theaters in der Kulturfabrik, ziehen sich nun nach 16 Jahren Theaterarbeit und nach 13 Jahren künstlerischer Leitung aus dieser Funktion zurück. Sie waren maßgeblich am Aufbau der Qualitätsmarke "Theater in der Kulturfabrik" beteiligt und freuen sich besonders über diesen krönenden Abschluss.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper