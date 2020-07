Infizierte hielten sich in Lokalen im Bezirk Perg auf

Bei Fällen, die auf Reiserückkehrer zurückzuführen sind, stieg die Zahl von 133 auf 135 an, die Cluster rund um die NMS Neukirchen (20 Fälle) und die „Freikirche“ (244 Fälle) zeigen sich derzeit stabil.

Für den Bezirk Perg gab es allerdings einen Aufruf der Gesundheitsbehörde: In Lokalen und bei einer Veranstaltung hatten sich infizierte Personen aufgehalten. Der Aufruf gilt für Gäste, die sich vergangenen Sonntag, 19. Juli, im Gasthaus „der Dorfwirt“ in Rechberg aufgehalten hatten.

Auch Gäste des Bistros „Mamas“ in Perg, die dort am Donnerstag, 16. Juli, am Freitag 17. Juli und am Montag, 20. Juli, zugegen waren, sind angehalten, ihren Gesundheitszustand genau zu beobachten. Die Eröffnung der Genussflotte im Technologiepark Perg am Donnerstag, 16. Juli, hatte ebenfalls eine infizierte Person besucht.

Hier haben sich die infizierten Personen aufgehalten:

Im Gasthaus „Der Dorfwirt“ in Rechberg , am Sonntag, 19. Juli, von 12.00 - 14.00 Uhr (im Raum in der Nähe des Salatbuffets).

, am Sonntag, 19. Juli, von 12.00 - 14.00 Uhr (im Raum in der Nähe des Salatbuffets). Im Bistro „MAMAS“ in Perg , am Donnerstag, 16. Juli, am Freitag, 17. Juli (jeweils ab ca. 17.00 Uhr) und am Montag, 20. Juli.

, am Donnerstag, 16. Juli, am Freitag, 17. Juli (jeweils ab ca. 17.00 Uhr) und am Montag, 20. Juli. Bei der Eröffnung der Genussflotte im Technologiepark in Perg, am Donnerstag, 16. Juli, in der Zeit zwischen ca. 14:30 und 15:15 Uhr.

In Oberösterreichs Alten-und Pflegeheimen sind aktuell elf Mitarbeiter und vier Bewohner von Covid-19 betroffen.

