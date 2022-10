Hedwig-Reliquie erhält fixen Platz in der Pfarrkirche

Als Höhepunkt eines von Abt Gerhard Hafner vom Stift Admont mit Prior Maximilian Schiefermüller und Dechant Hans Resch gefeierten Hochamtes (9.15 Uhr) wird eine Reliquie der heiligen Hedwig in der Pfarrkirche eingesetzt. Die Reliquie wurde heuer im Mai in der Klosterkirche Trebnitz in der Nähe von Breslau vom dortigen Pfarrer im Auftrag des Bischofs in Empfang genommen.

Die Verehrung der heiligen Hedwig in Bad Zell geht zurück bis in das 15. Jahrhundert. Der Legende nach soll Hedwig von Andechs um 1200 bei einer Pilgerschaft nach Rom in Zell gerastet haben. Auf ihr Gebet hin entsprang eine Quelle: das heutige Hedwigsbründl. "In gewisser Weise verdankt Bad Zell seinen heutigen Kurbetrieb diesem Mythos rund um die heilige Hedwig", sagt Hans Hinterreiter vom Kulturforum Bad Zell. Den gesamten Sonntag steht der Ort im Zeichen des Hedwigsfestes mit Kirtag, Festmesse und Frühschoppen.