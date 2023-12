Gemeinderat bestellte 23-Jährigen zum neuen Amtsleiter von Kefermarkt

Es kommt selten vor, dass ein Gemeindebediensteter innerhalb von zwei Jahren vom Krankenstandsvertreter zum Amtsleiter der Kommune aufsteigt. Noch dazu im Alter von 23 Jahren. Für den Gemeinderat Kefermarkt war aber Jugend kein Hindernis und er hat Daniel Stürmer mit einstimmigem Beschluss mit der Funktion des Amtsleiters der 2200 Einwohner zählenden Marktgemeinde betraut. Er wird ab April nicht nur einer von 398 Amtsleitern in den 438 Gemeinden unseres Bundeslandes sein, sondern bei seinem Amtsantritt auch der Jüngste Amtsleiter Oberösterreichs. Amtsleiter, früher Gemeindesekretär genannt, ist kein leichter Job auf Ruhekissen, sondern ein anspruchsvoller und vor allem vielseitiger Beruf, der von Abfallwirtschaft bis hin zu Zivilschutz umfangreiches, auch juristisches Grundwissen verlangt und bei dem die administrativen Fäden zusammenlaufen. Zudem kann die Kommunikation mit Bürgerinnen und Bürgern sehr herausfordernd sein.

Dementsprechend sieht der kontaktfreudige Mühlviertler, der vorerst mit einem Dreijahresvertrag ausgestattet sein wird, sein zukünftiges Wirken sehr motiviert: "Meine neue Aufgabe trete ich mit großer Freude, aber auch mit großer Demut an. Gemeinsam mit meinem Team möchte ich die Verwaltung weiter modernisieren, die Digitalisierung vorantreiben und das Gemeindeamt stärker als Dienstleistungsbetrieb positionieren". Dabei erwarten Stürmer in den kommenden Jahren große und wichtige Projekte.

Dafür sollte der in Kefermarkt Geborene gut gerüstet sein. Nach der Matura am Gymnasium Freistadt und dem Wehrdienst inskribierte er 2019 für das Studium Wirtschaftsrecht an der JKU Linz, das er teils berufsbegleitend mit dem Bachelor of Business Law (LL.B.) abschloss. In seiner Freizeit ist er gerne sportlich aktiv: etwa als Obmann des Tennisvereins Kefermarkt.

Der Dienstpostenplan der Gemeinde Kefermarkt sieht zwar keinen Akademiker als Amtsleiter vor, trotzdem hat Stürmer diesen angestrebt: "Das ist für mich keine Frage von Überqualifizierung oder Bezahlung. Hier locken interessante Aufgaben, wobei ich mich aufgrund meines Studiums gut einbringen kann. Zudem bin ich in ein nettes Team eingebettet und: Ich wohne in Kefermarkt".

Daniel Stürmer wird ab 1. April in die großen Fußstapfen von Günter Heinzl treten, der seit 1990 am Gemeindeamt beschäftigt und ab 2001 Leiter der Gemeindeverwaltung war. In 33 Jahren hat er einen großen Beitrag zur Entwicklung der Marktgemeinde geleistet. Seinem Nachfolger sind, trotz intensiver halbjähriger Einschulungsphase, auch Kurt Tucholskys Worte sehr wohl bewusst: "Erfahrungen vererben sich nicht - jeder muss sie allein machen."

Autor Karlheinz Sandner Karlheinz Sandner