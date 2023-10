Geburt in der Küche: "Der Vater hatte schon alles vorbereitet"

Eine Geburt in der Küche ist nicht alltäglich. Für die Engerwitzdorfer Familie Breinbauer wurde dieses Szenario überraschend Wirklichkeit, denn ihre Tochter Mira entschied sich am 12. Oktober, gleich im gemütlichen Zuhause auf die Welt zu kommen. Mit dabei: das Rettungsteam vom Roten Kreuz Gallneukirchen und das Notarztteam NEF 3 aus Linz.

Das Rettungsteam aus Gallneukirchen wurde an jenem Tag um 5.05 Uhr zum Einsatz alarmiert – Stichwort Geburt. 5.15 Uhr: Die drei Sanitäter treffen beim Haus der Familie Breinbauer in Engerwitzdorf ein. Der werdende Vater erwartet sie schon mit den Worten: "Das geht sich nicht mehr aus. Kommt schnell rein." Und da hatte er vollkommen recht. "In der Küche war schon alles vorbereitet. Die Handtücher waren ausgebreitet, und die Mutter war bereit für die Geburt", berichtet Daniela, eine der Sanitäterinnen.

"Frau Breinbauer war großartig." Die Geburt verlief ohne Komplikationen. Bereits 15 Minuten später war die kleine Mira geboren. "Sie hat auch gleich geschrien", erzählen Lena und Markus vom Roten Kreuz glücklich. Gemeinsam mit dem ebenfalls verständigten Notarztteam NEF 3 wurden Mutter und Tochter bestens betreut und transportbereit gemacht für die Fahrt ins Krankenhaus.

Großes, kleines Glück

Alle waren überglücklich – die Eltern, die anwesende Großmutter und der stolze zweijährige Bruder Florian. Ganz zu schweigen von den Rettungsteams. "Eine Geburt mitzuerleben, ist etwas ganz Besonderes. Unvergesslich", sind sich alle einig. "Wir haben es in der Ausbildung gelernt und uns auf der Hinfahrt darauf vorbereitet, aber so schnell mitten im Geschehen zu sein, ist etwas ganz anderes", erzählen sie lachend.

Einige Tage später stattete das Rettungsteam des Roten Kreuzes Gallneukirchen der nun vierköpfigen Familie einen Besuch ab, gratulierte ganz herzlich und überreichte einen Blumenstrauß.

Teil der Ausbildung

Der Ablauf einer Geburt ist Teil der Rettungssanitäter-Ausbildung. In jedem Rettungsauto wird ein Geburtenset (saugfähige Unterlagen, Nabelklemmen, sterile Handschuhe, sterile Schere, Vorlagen …) vorgehalten. Bei präklinischen Geburten wird der Säugling in der Regel sofort abgenabelt, abgetrocknet, eingewickelt und der Mutter gegeben. In jedem Fall werden Mutter und Kind anschließend ins Krankenhaus zur Nachsorge gebracht. In der Dokumentation werden Ort und Zeitpunkt der Geburt festgehalten.

