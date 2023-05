Fußballtalente schafften Aufnahme in Akademie

Ihrem Traum von einer erfolgreichen Karriere als Fußballer sind zwei junge Kicker der Union Kefermarkt einen großen Schritt näher gekommen: Severin Steinbichl (14 Jahre) aus Kefermarkt und Fabian Bamberger (13 Jahre) aus Elz haben die Aufnahme in die Fußballakademie der SV Guntamatic Ried geschafft. Für die beiden fußballbegeisterten Mühlviertler heißt das, dass sie ab kommendem Schuljahr die Sport-Handelsakademie in Ried besuchen werden, die den jungen Spielern eine optimale Kombination von schulischer und sportlicher Ausbildung bietet.

Seit acht Jahren Seite an Seite

Begonnen hat die Fußballerlaufbahn von Fabian und Severin vor acht Jahren in der U6-Mannschaft der Union Kefermarkt, wo man sich klarerweise auch jetzt mit "Sevi" und "Bamsti" mitfreut. Ihre Begeisterung für den Fußball und ihr sportliches Talent ließen die beiden fortan regelmäßig aufblitzen – und blieb auch von diversen Talente-Scouts nicht unentdeckt: Je zwei Jahre lang trainierten und spielten sie zunächst im Sichtungskader, anschließend im Vorkader und zuletzt im Hauptkader des Landesausbildungszentrums des OÖ Fußballverbands in Linz (LAZ). Weitere Stationen waren bei Severin Steinbichl Blau-Weiß Linz und bei Fabian Bamberger der LASK. In der aktuellen Saison sind beide auch in der U14-Bundesländermeisterschaft für Oberösterreich im Einsatz.

Vokabel lernen im Auto

In ihrer Begeisterung für den Fußball werden Fabian und Severin von ihren Familien bestmöglich unterstützt. Aber auch die schulische Leistung soll dabei nicht unter die Räder kommen: "Vokabel lernen während der Autofahrten und das Lernen für den Chemietest in der Umkleidekabine sind für uns Alltag. Ohne unsere Eltern wäre es nicht möglich, zu den Rieder Trainings und Spielen in ganz Österreich zu kommen."

