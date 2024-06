Filmreifes Schauturnen in Niederwaldkirchen

Die Sportmittelschule Niederwaldkirchen präsentiert sich im Vier-Jahres-Rhythmus mit einem großartigen Schauturnen. Am 13., 14. und 15. Juni ist es wieder so weit. Die Aufführung steht heuer unter dem Motto "Filmreif". Neben den gewohnten Schwerpunkten Gerätturnen, Ballsport und Judo werden genauso Dance-Acts und Trendsportarten wie Parkour oder Klettern in einer "filmreifen" Show dargeboten. Am Campus Niederwaldkirchen ist bereits alles für die Schau vorbereitet. Auf www.schauturnen.at können Sie sich vorab informieren und so einen einzigartigen Einblick in die facettenreiche Darbietung erhaschen. Besucher sind zu einer der drei Abendveranstaltungen ab 19 Uhr eingeladen, um hüpfende Minions, Boxlegende Rocky, den zauberhaften Harry Potter, schwebende Avatare oder sogar 007 in Action zu erleben.

