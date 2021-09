Erinnerungen an alten Tanztempel leben auf

Bei diesem spielen Toni Pichler und Richard Wolfesberger als "Toni & Ritchie" jene Hits, mit denen der Tanztempel in den 1980er- und 1990er-Jahren die Jugendlichen aus der Region nach Vorderweißenbach lockte. Inzwischen sind diese selbst in die Jahre gekommen und dürfen sich nun in der inzwischen zu einem Café umgebauten ehemaligen Disco an längst vergangene Zeiten erinnern. Der Eintritt zu dem Abend, der unter Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln stattfindet, ist frei, Tischreservierungen sind unter 07219/6035 willkommen.