Emotionen und viele lässige Stars im KIKAS

Manuel Rubey macht den Anfang mit seinem Kabarett "Goldfisch" am 8. Oktober. Wenig später, am 22. Oktober, sind Florian Klenk und Florian Scheuba zu Gast mit "Sag du, Florian …", einem kabarettistischen Talk über die politische Realität unseres Landes.

Die Kabarett-Legenden Gery Seidl ("Hochtief") und Thomas Stipsits ("Stinatzer Delikatessen") gastieren dann am 20. und 28. November im alten Kinosaal Aigen-Schlägl, wobei Stipsits bereits ausverkauft ist. Zwei Typen, zwei Gitarren, zwei Bücher – das ist das Package, das die Besucher bei Ringlstetter & Zinner am 11. Dezember erwartet.

Ein gutes neues Jahr

Das neue Jahr läutet das Konzert der "Familie Lässig" am 22. Jänner unter dem Titel "Eine heile Welt!" ein. Danach gastieren bekannte Kabarettisten, Klaus Eckel am 28. Jänner und Martin Frank am 3. März. Beide Veranstaltungen finden im Centro Rohrbach statt. Am 23. April ist Katharina Strasser im KIKAS zu Gast, am 6. Mai können sich Django-Asül-Fans schon auf einen lustigen Abend freuen. Alle Infos zu Terminen und Tickets auf www.kikas.at. Im Kikas genießen auch OÖN-Card-Inhaber Vorteile.