Eisengasse im Sommer autofrei

Der Probebetrieb läuft von 1. Juli bis 20. September. In diesem Zeitraum verwandelt sich die Eisengasse jeweils am Wochenende von Freitag 18 Uhr bis Samstag 24 Uhr in eine Fußgängerzone. Radfahren ist auch in der autofreien Zeit erlaubt. Der Probebetrieb soll im Herbst evaluiert werden.

