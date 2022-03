Ein Haus für Gesundheit

Gerhilt Steiner aus Freistadt wird die Nachfolge der langjährigen Gemeindeärztin Elfriede Latzelsperger in Windhaag antreten. Praktizieren wird die Allgemeinmedizinerin in einem neuen Gesundheitszentrum, das auch einer Physiotherapeutin und anderen Gesundheitssparten Platz bieten soll. Der Spatenstich hierfür wurde vergangene Woche gesetzt.

Ab April wird Gerhilt Steiner bereits in der Ordination Latzelsperger mitarbeiten und diese ab Juli noch am gewohnten Standort weiterführen. Im Oktober ist dann der Umzug ins neue Gebäude geplant. Der neue Standort in der Schulstraße ist zentral gelegen und mit vielen Parkplätzen ausgestattet. "Wir haben bereits bei der Planung des Gesundheitszentrums intensiv mit Frau Doktor Steiner zusammengearbeitet. Ich bin mir sicher, dass die Windhaager hier in Zukunft medizinisch bestens versorgt sind", so Bürgermeister Martin Kapeller.