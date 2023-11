Ein Desselbrunner unter lauter Mühlviertlern

Platz vier belegte Johannes Wohlmuth aus Desselbrunn, der damit den dritten Rang in der Cupwertung behauptet. Rundherum tummeln sich ausschließlich Mühlviertler: Platz eins hält Josef Mülleder aus Bad Leonfelden vor Helmut Tetmann aus Luftenberg. Bis zum zehnten Rang sind dann wieder nur Tarockfreunde aus dem Mühlviertel zu finden.

Die nächsten Turniere finden im Veranstaltungszentrum Aschach am 24. November um 18 Uhr sowie im Gasthaus Scherrer in Pfarrkirchen am Sonntag, 26. November, um 14 Uhr statt.

