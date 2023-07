Edelmetall im Doppelpack für Gutauer Fotografen

Zweimal Edelmetall erreichte der Gutauer Fotograf Roman Gutenthaler bei der Kür der besten Fotografien durch die Landesinnung der Berufsfotografen. Silber gab es für das Foto "Wir heben ab", bei dem Gutenthaler sechs Piloten vor einem Flugzeug in Szene setzte. Gold gewann der Mühlviertler in der Kategorie "Reportage/Fotojournalismus" mit "Heute nicht" – einem Pferd, das den Sprung über ein Hindernis verweigert. Dieses Foto wurde in der Folge auch für den Bundespreis der Fotografen nominiert.

Insgesamt wurden für den diesjährigen Bewerb 900 Fotografien in acht Kategorien eingereicht. Dass sich Roman Gutenthaler in diesem hochkarätigen Umfeld gleich zwei Stockerlplätze sicherte, ringt ihm selbst ein Schmunzeln ab: "Es ist witzig, dass ich bei meinen größten Wettbewerbserfolgen immer im Doppelpack zugeschlagen habe." So eroberte der Mühlviertler beispielsweise im Jahr 2016 beim weltweit größten Fotowettbewerb, dem Trierenberg-Circuit, Gold und Silber. Das gleiche Kunststück gelang ihm drei Jahre später beim Landespreis der Berufsfotografen und auch jetzt beim kreativen Leistungsvergleich der Fotografen in Oberösterreich.

