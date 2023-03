Wolf marschierte an Feuerwehrhaus vorbei

Aufregung herrscht im südlichen Bezirk Freistadt, nachdem am Mittwoch gleich mehrmals ein Wolf gesichtet und auch gefilmt wurde. So tauchte kurz nach 9 Uhr in der Ortschaft Hundsdorf bei Gutau ein Wolf auf. Auch aus Selker (Gemeinde Pregarten) existiert ein Video, in dem ein Wolf ebenfalls am Mittwochvormittag die Straße quert und über ein Feld weiterzieht. Die Videos sowie Detailfotos der Wolfsfährte wurden an den Wolfbeauftragten des Landes Oberösterreich geschickt. Anhand dieser Daten wurden diese Begegnungen mittlerweile auf der Homepage des Landes Oberösterreich als Wolfssichtungen vermerkt.

Es war jedoch nicht die einzige Spur, die der Wolf am Mittwoch im Einzugsgebiet der Aist hinterließ. Noch am Nachmittag fand ein Jäger im Aisttal zwei getötete Rehe. Eine tote Rehgeiß wies einen sogenannten Drosselbiss auf und ist daher mit ziemlicher Sicherheit dem Wolf zuzuordnen. Um wirklich sicher zu gehen, wurde bei dem getöteten Tier eine DNA-Probe entnommen und zur Identifizierung in ein Labor geschickt. Gutaus Jagdleiter Ernst Witzany rief noch am selben Tag seine Jagdkollegen zu erhöhter Aufmerksamkeit im Revier Hundsdorf auf.

„Ich habe heute gleich in der Früh meine Mitarbeiter am Gemeindeamt informiert. Wir haben die Informationen mittlerweile auf unsere Gemeinde-Homepage gestellt, damit die Bevölkerung Bescheid weiß“, sagt der Gutauer Bürgermeister Josef Lindner. Mehrmals auf die Sichtungen angesprochen wurde auch der im benachbarten Wartberg lebende Bezirksjägermeister von Freistadt, Franz Auinger: „Die Betroffenheit in der Bevölkerung nimmt natürlich zu, je näher die Sichtungen rücken. Das merkt man jetzt eindeutig.“ Immer wieder wurde Auinger zudem gefragt, wie denn die Jägerschaft auf die Sichtungen reagieren werde. „Das ist recht schnell beantwortet: Jede vertrauenswürdige Sichtung wird an das Wolfsmanagement des Landes gemeldet, ebenso gerissenes Wild. Der Rest ist Sache der Politik. Der Wolf ist geschützt und daher für uns Jäger tabu.“

Mit weiteren Begegnungen ist zu rechnen

Der Bezirksjägermeister rechnet damit, dass es in den kommenden Wochen noch öfter zu Sichtungen einzelner Wölfe kommen wird. Das hänge mit dem strengen Sozialgefüge in einem Wolfsrudel zusammen: „Die männlichen Jungtiere müssen sich nach etwa einem Jahr vom Rudel trennen, wenn sie nicht stark genug sind, das Rudel selbst zu übernehmen. Sie ziehen dann auf der Suche nach einer Wölfin durch das Land. Das scheint mir auch im aktuellen Fall so zu sein.“ Außerdem werden Wölfe jetzt auch leichter gesehen, da es in der Natur noch keine Deckung durch aufkommende Vegetation im Gelände gibt. Die Wolfssichtung in Gutau ist bereits das fünfte Vorkommnis seit dem Wochenende, bei dem entweder ein Wolf gesehen oder ein totes Tier entdeckt wurde, das mit dem Wolf in Verbindung gebracht wird. In Herzogsdorf wurde am Samstag, wie gestern in Tragwein, ein getötetes Reh gefunden, am Dienstag ein Wolf in Leopoldschlag fotografiert, gestern dann in Pregarten und Gutau.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner