Detailplanung für „Interspar“ in Perg

PERG. Für neuen Interspar-Markt in Perg holt Handelsriese derzeit die behördlichen Bewilligungen ein. Baubeginn für das Jahr 2020 in Aussicht gestellt.

Aus dem Perger Eurospar wird ein „Interspar-Hypermarkt“ Bild: lebe

Nördlich des bisherigen Eurospar-Geschäfts in Perg errichtet Interspar – wie im Dezember berichtet - einen neuen „Hypermarkt“ mit mehr als 3.100 m² Verkaufsfläche samt Restaurant und Sonnenterasse. Bis zur Eröffnung bleibt der jetzige Eurospar bestehen. Auf diese Weise will Spar die Perger Kunden ohne Unterbrechungen versorgen. War bisher vor allem die Stadtpolitik mit dem Projekt befasst, äußert sich nun auch Interspar-Geschäftsführer Markus Kaser erstmals öffentlich zu der Investition im Unteren Mühlviertel.

Baustart 2020 geplant

„Ich freue mich sehr über den Beschluss des Gemeinderats zum Bebauungsplan. Jetzt folgen die behördlichen Bewilligungen und dann schreiten wir an die Detailplanung. Der Baustart ist für 2020 geplant“, sagt Markus Kaser, Geschäftsführer von Interspar Österreich, zum aktuellen Status des Projekts in Perg. Im Vergleich zum jetzigen Eurospar werde Interspar ein noch größeres Angebot mit mehr als 50.000 Produkten für das tägliche Leben anbieten. „Neben der noch umfangreicheren Lebensmittelvielfalt bietet Interspar künftig auch alles für den täglichen Bedarf. Komplett neu wird auch das Interspar-Restaurant mit Sonnenterrasse sein“, so Kaser.

Pergs Bürgermeister Anton Froschauer streicht aus dem Interspar-Projekt vor allem die nachhaltigen Impulse für die heimische Wirtschaft hervor: „Neue Arbeitsplätze, eine weitere Absatzmöglichkeit für unsere lokalen Lebensmittelproduzenten und ein zusätzlicher Kundenmagnet: Damit wird der neue Interspar-Hypermarkt zur Stärkung der Wirtschaft in unserer Stadt und der Umgebung beitragen.“ Denn auch viele der am Bau beteiligten Unternehmen werden aus der Region stammen.

1 Kommentar landschafftleben (377) 30.01.2019 14:55 Uhr - Österreich hat im Lebensmitteleinzelhandel die höchste Zahl an Quadratmeter Einkaufsfläche pro Einwohner.

- Jeden Tag werden 23 Hektar Boden zubetoniert (versiegelt).



--> Kann mir jemand erklären, warum der LEH seine Parkplätze noch immer NEBEN seinen Geschäften errichtet und nicht darunter? Antwort schreiben

