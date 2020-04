Den Perlenweg gibt es jetzt auch in Buchform

Seit vielen Jahren baut Walter Wöss den Julbacher Kalvarienberg als Kraftplatz für Leib und Seele aus. Nun hat er einen Text-Bild-Band herausgegeben, der zum Eintauchen in die symbolträchtige Welt dieses Weges einlädt. Wie aufgefädelte Perlen säumen sinnstiftende Stationen den Weg von der Julbacher Pfarrkirche St. Anna über 14 Kreuzwegstationen zur Kalvarienbergkapelle und den markanten Gedenkplatz, von dort den Zehn-Gebote-Weg mit seiner symbolträchtigen Granitblockgestaltung entlang bis zum Friedensplatz und sodann vorbei an der Cäcilienkapelle retour zur Pfarrkirche.

Begleitet von meditativen Wortspenden bekannter Persönlichkeiten zur Thematik der einzelnen Stationen, liegt dieser Julbacher Perlenweg nunmehr auch als illustriertes Buch vor. Das durch das Förderprogramm Leader unterstützte Buch will nicht nur mithelfen, den eigenen Seelenakku bei der Lektüre aufzuladen, sondern motiviert vor allem dazu, den Weg einmal selber zu gehen. "Es freut mich sehr, dass ich viele Persönlichkeiten dazu bewegen konnte, ihre Gedanken in das neue Buch einfließen zu lassen. Unter anderem sind Wortspenden von Kardinal Christoph Schönborn, den Äbten Martin und Lukas vom Stift Schlägl oder auch vom Theologen Paul Zulehner nachzulesen", freut sich Initiator Walter Wöss. Erhältlich ist das Buch in Julbach im Gemeindeamt und bei Raiffeisen.