Corona-Tests ab Mittwoch auch in Unterweißenbach

Die Bemühungen,, den Osten des Bezirks Freistadts mit einer kostenlosen Corona-Testmöglichkeit zu versorgen, sind nun von Erfolg getragen: Übermorgen, Mittwoch, werden zwei Teststraßen im Schulturnsaal in Betrieb genommen. Ab dann besteht immer am Montag und Mittwoch von 17.30 bis 20.30 Uhr sowie am Freitag und Sonntag von 16.00 bis 19.00 Uhr die Möglichkeit zur Abnahme von Antigentests. Der Standort wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gemeinden Unterweißenbach, Kaltenberg, Weitersfelden, St. Leonhard bei Freistadt., Königswiesen, Pierbach, Liebenau und Schönau in Zusammenarbeit mit den freiwilligen Mitarbeitern der Ortsstellen des Roten Kreuzes Unterweißenbach, Liebenau und Königswiesen betrieben.

Fünf Teststandorte im Bezirk

„Besonders mit den verpflichtenden Corona-Tests für körpernahe Dienstleistungen und verschiedene Berufsgruppen war absehbar, dass die Teststraßen sehr stark frequentiert werden. Daher wurde das bestehende Angebot rasch ausgebaut“, sagt Bezirkshauptfrau Andrea Außerweger. Damit gibt es im Bezirk fünf öffentliche Testmöglichkeiten: Im Klinikum sowie im Salzhof Freistadt, im Gemeindeamt Bad Zell, im Gemeindeamt Bad Zell, in der Bruckmühle Pregarten sowie im Schulturnsaal Unterweißenach. „Ich bin unseren Gemeinden und Organisationen sehr dankbar, dass sie diese Teststraßen vor Ort perfekt organisieren und abwickeln“, so Außerweger. Je mehr Menschen sich testen ließen, desto besser könne man Infektionsketten erkennen und unterbrechen.