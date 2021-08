Circus Althoff gastiert im Bezirk Rohrbach

Der Circus Althoff gastiert mit Artisten aus ganz Europa, Clowns sowie Tieren im Bezirk Rohrbach. Mit dabei sind das Duo Henry mit Rolla Rolla, Miss Carina am Drahtseil, Sascha Althoff am Solotrapez, Hans Peter Althoff mit seinen Pferden und herzigen Ponys, der Anton aus Tirol mit seinen Bergziegen sowie seinen Bauernhoftieren, Miss Charlene am Römischen Ring, Fräulein Julina mit ihrer rasanten Hula-Hoop-Nummer sowie das Duo Hose aus Ungarn mit rasanter Jonglage und Leiter-Akrobatik. Auch das Clown-Duo Henry und Peppo wird das Publikum zum Lachen, Staunen und Träumen bringen. Bis Sonntag ist der Zirkus noch auf der Festwiese auf der Haslacher Kranzling zu Gast. Vorstellungen finden um 18 Uhr sowie am Sonntag nur um 11 Uhr statt. Dienstags und am Mittwoch ist spielfrei. Danach übersiedelt der Circus Althoff mit Sack und Pack nach Ulrichsberg zum Sportplatz. Dort finden von 26. bis 29. August jeweils um 16 Uhr Vorstellungen statt; am Sonntag nur um 11 Uhr.