AIGEN-SCHLÄGL. Mit ihrem preisgekrönten Debütprogramm "Braves Kind" ist Chrissi Buchmasser am 8. März 2025 im Kikas in Aigen-Schlägl zu Gast. Karten für das Christkind gibt es bereits, denn der Erlös kommt sozialen Projekten der Rohrbacher Soroptimistinnen zugute. Der Termin ist nicht zufällig gewählt: Der 8. März ist Weltfrauentag, und an diesem wollen die Soroptimistinnen in Zusammenarbeit mit Kikas der jungen Grazer Kabarettistin eine Bühne bieten. Chrissi Buchmasser gibt schonungslos ehrliche und zugleich hochgradig amüsante Einblicke in das Leben einer jungen Mutter, die es satt hat, brav zu sein. Sie ist müde von wachen Nächten und täglich neuen Herausforderungen, von eigenen Ansprüchen und gesellschaftlichen Erwartungen. "Braves Kind" ist kein Programm für Mütter, sondern für alle, die von einer geboren wurden.

Kabarett-Abo als Geschenk

Wer gleich mehr Kabarett verschenken möchte, für den bietet sich ein Kabarett-Abo von Kikas an. Darin enthalten sind drei Veranstaltungen: Eva Karl Faltermeier am 7. Februar 2025 ("Taxi. Uhr läuft"), Comedy Hirten am 22. März 2025 ("Immer wieder Österreich") und Berni Wagner am 3. Oktober 2025 ("Monster"). Bestellung: Tel. 0664 / 210 06 52, office@kikas.at (64 Euro). Vorverkaufskarten für das Soroptimistinnen-Kabarett mit Chrissi Buchmasser (28 Euro) gibt es bei den Sparkassen, Ö-Ticket und unter www.kikas.at.

