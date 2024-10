Burger und Kaffee: Ansturm auf Perger McDonald’s Filiale

Ein überfüllter Parkplatz und Wagenkolonnen vor dem Drive-In-Schalter: Die Pergerinnen und Perger stürmen dieser Tage die am Dienstag neu eröffnete McDonald’s Niederlassung im Fachmarktzentrum. Sehr zur Freude von Franchise-Nehmer Latif Nabizada, der seinen Gästen bei der Eröffnungsfeier "einzigartige Wohlfühlmomente" versprach. Für Latifada ist Perg nach Enns und Mauthausen bereits der dritte Standort in Oberösterreich, den er verantwortet. Besonders stolz sei er auf die Tatsache, dass in Perg erstmals das neue McDonald’s Einrichtungskonzept zum Einsatz gekommen ist.

50 MItarbeiter werden in dem Restaurant an der neu errichteten B3-Abfahrt in das Fachmarktzentrum tätig sein. Die Filiale hat neben dem klassischen Fastfood-Bereich, auch ein McCafé sowie einen Doppel-McDrive mit zwei Fahrspuren zu bieten. Die Küche umfasst vier Zubereitungsspuren und ist für eine Kapazität von 2000 Gästen täglich ausgelegt. Die Speisereste werden geschreddert und zur Verwertung in Biogasanlagen vorbereitet. Das Restaurant wird an sieben Tagen in der Woche jeweils von 7 bis 1 Uhr geöffnet sein.

Ellen Staudenmayer, Managing Director von McDonald’s Österreich, sagte bei der Eröffnungsfeier, das Restaurant in Perg sei der Beginn einer Reihe von Standorten, die man in den kommenden Jahren errichten werde: "McDonald’s wird in Österreich weiter wachsen und in neue Standorte investieren." Dabei sei jedes neue McDonald’s-Restaurant auch ein Impuls für die Wirtschaftstreiber, betonte Staudenmayer: "Jeder Standort bringt eine Wertschöpfung von 2,5 Mio. Euro für die jeweilige Region." Dazu trage auch bei, dass 70 Prozent der verwendeten Lebensmittel aus Österreich stammen. Und: McDonald’s versteuere auch jeden Euro an Gewinn in Österreich.

Autor Bernhard Leitner Lokalredakteur Mühlviertel Bernhard Leitner