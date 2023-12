Bürgerservice der BH Freistadt feiert ein Jubiläum

Seit 2003 gibt es bereits die Bürgerservicestelle der Bezirkshauptmannschaft Freistadt. Durch ein sogenanntes "One-Stop-Shop-Prinzip" werden hier die Anliegen der Bevölkerung von der Antragstellung bis zur Enderledigung und dem Zahlungsverkehr mit einem Weg erledigt werden. "Das Team der Bürgerservicestelle hat sehr hohe Ansprüche an sich: Vereinbarte Termine einzuhalten und dadurch Wartezeiten zu vermeiden, Anliegen so einfach, rasch und unbürokratisch als möglich zu gestalten und zudem auch bei der voranschreitenden Digitalisierung zu unterstützen. Ich schätze das hohe Engagement, die Kundenorientierung und Bereitschaft neue Wege zu gehen sehr an meinem Team", sagt Bezirkshauptfrau Andrea Wildberger.

Seit 2021 ist der Zutritt zur Bezirkshauptmannschaft während der Parteienverkehrszeiten nur mehr durch eine Sicherheitsschleuse mit Personenkontrolle möglich. Dennoch verstehe man sich weiterhin als offenes Haus für alle Bürgerinnen und Bürger.

Da in den nahenden Ferien für viele ein Urlaub vor der Tür steht, empfiehlt das Team um Andrea Leitner, vor einer Auslandsreise einen Blick auf die Gültigkeit des Reisepasses zu werfen. Weiters gelte es zu beachten, dass bei Fahrten ins benachbarte Ausland wie Tschechien oder Deutschland auch ein Reisedokument benötigt wird. Auch sonst bietet die Bürgerservicestelle ein breites Spektrum an Dienstleistungen wie Führerscheinangelegenheiten, ID Austria, Kirchliche Angelegenheiten. Am einfachsten funktioniere diese Beratung nach einer Terminvereinbarung. Damit erspart man sich lästige Wartezeiten. Die Bürgerservicestelle bietet auch eine Online-Terminvereinbarung an. Pro Familie ist ein Termin ausreichend.

