Beste Bildung im Bezirk Perg an einem Tag erleben

Rund 400 Besucher kamen am Freitag zum "Open House" der neuen Bildungsanstalt für Sozialpädagogik und der Berufsbildenden Schule Baumgartenberg.

Gemeinsame Sache machen diesen Freitag, 24. November, die Höheren Schulen in Perg (BORG, HAK, HLW und HTL) bei einem Tag der offenen Tür. Von 13.30 bis 18 Uhr haben interessierte Schülerinnen und Schüler aus den Mittelschulen, der AHS-Unterstufen sowie den Polytechnischen Schulen die Möglichkeit, sich vor Ort einen umfassenden Überblick über das Schulgeschehen zu verschaffen.

"Unser gemeinsamer Tag der offenen Tür ist eine hervorragende Möglichkeit, aus dem umfangreichen Angebot jenes herauszufiltern, das persönlich am besten passt. Wir hoffen deshalb auf zahlreichen Besuch", sagt HLW-Perg-Direktor Reinhard Furtlehner.

Ebenfalls geöffnet hat am Freitagnachmittag das Europagymnasium Baumgartenberg für Interessenten aus den Volksschulen. Bereits am vergangenen Freitag freuten sich die neu eingerichtete höhere Schule für Sozialpädagogik sowie die Berufsbildende Schule in Baumgartenberg über rund 400 Besucher bei ihrem ersten "Open House Day". "Wir haben zwar mit einem starken Andrang gerechnet, aber die Erwartungen wurden nochmals bei Weitem übertroffen", sagt Schulleiterin Katrin Blauensteiner-Vuketich.

