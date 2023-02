Auto kracht gegen Hausmauer: Beifahrer schwer verletzt

Zu einem Fahrzeugbrand wurde Sonntagabend die Feuerwehr Windhaag bei Perg gerufen. Doch noch vor der Abfahrt zum Einsatzort informierte ein dort wohnender Feuerwehrmann die Kameraden, dass es sich stattdessen um einen schweren Verkehrsunfall mit Personenschaden handeln würde.

Ein 35-jähriger Autolenker aus dem Bezirk Freistadt hatte auf der L1426 in Fahrtrichtung Perg in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, war ins Schleudern und dabei zuerst rechts von der Fahrbahn abgekommen, wo sein Auto einen abgestellten Pkw touchierte, um in Folge zurück auf die Fahrbahn zu schlittern. In der folgenden Rechtskurve jedoch kam das Fahrzeug links von der Fahrbahn ab und krachte gegen die Fassade eines Mehrparteienhauses. Der 23-jährige Beifahrer aus dem Bezirk Perg wurde dabei schwer verletzt. Er wurde von Mitarbeitern des ansässigen Roten Kreuzes versorgt und anschließend in Begleitung eines Notarztes in den Med Campus III in Linz gebracht. Der Fahrzeuglenker blieb unverletzt, weitere Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

Dieses Facebook-Posting ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Social-Media und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper