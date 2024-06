Auto beschlagnahmt: Raser (19) mit 193 km/h in Kleinzell gestoppt

Die Polizei hatte den gebürtigen Kosovaren aus dem Bezirk Grieskirchen schon von weitem kommen sehen: Im Bereich der Neufeldner Brücke ist die Straße gut einsehbar, die Beamten maßen eine Geschwindigkeit von 199 km/h. Abzüglich der Messtoleranz bleiben 193 km/h übrig und damit 93 km/h mehr als auf Freilandstraßen erlaubt. Die Streife nahm die Verfolgung auf und stoppte den Burschen. Mit in seinem Audi A4 hatte er ein befreundetes Pärchen. Der 19-Jährige gab an, er sei so schnell unterwegs gewesen, weil er eine Bekannte aus Altenfelden abholen wollte.

"Das ist schon extrem rücksichtslos. Man kann ja nie sagen, ob Wild über die Straße läuft oder irgendwo vielleicht Teile auf der Fahrbahn liegen", sagt Klaus Scherleitner, Chef der Landesverkehrsabteilung, am Samstag im Gespräch mit den OÖNachrichten. Fix ist für ihn jedenfalls, dass so etwas "nicht einfach passiert. Es kann schon sein, dass man auf einer langen Geraden wie in dem Bereich übersieht, wie schnell man eigentlich unterwegs ist. Aber bei knapp 200 km/h ist das eine bewusste Handlung."

Das Auto ist jetzt erstmal weg, damit auch der Führerschein des 19-Jährigen. Nicht nur er, auch sein Vater wird mit der ganzen Sache keine Freude haben: Das Auto ist auf ihn zugelassen. Nun liegt der Ball bei der Bezirkshauptmannschaft Rohrbach: Binnen 2 Wochen hat sie zu prüfen, ob der Wagen zurückgegeben werden muss oder zwangsversteigert wird.

Autorin Eva Hoffmann Redakteurin Eva Hoffmann

