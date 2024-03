Welche Unklarheiten die "Raser-Novelle" birgt

Wie sich die Novelle der Straßenverkehrsordnung in der Praxis bewährt, wird sich zeigen.

Mit bis zu 230 km/h war ein 47-jähriger Mühlviertler Donnerstagfrüh in seinem Porsche unterwegs – nicht etwa auf einer Rennstrecke, sondern auf der S10 nahe Freistadt. Eine Zivilstreife nahm unter Blaulicht die Verfolgung auf, konnte den alkoholisierten Mann wenig später aufgreifen. Die endgültige Bilanz: 23 Verwaltungsdelikte und ein Strafrechtsdelikt. Den Führerschein ist er vorläufig los.

So drastisch die Konsequenzen wirken mögen – hätte der 47-Jährige die Leistungsgrenzen seines Sportwagens einen Tag später ausgetestet, wäre dieser im schlimmsten Fall beschlagnahmt und versteigert worden. Seit 1. März erlaubt die 34. Novelle der Straßenverkehrsordnung bei eklatanten Überschreitungen des Tempolimits nämlich genau das.

Ab 80 km/h Geschwindigkeitsüberschuss im Ortsgebiet und 90 km/h außerorts können diese Maßnahmen zur Anwendung kommen. Gibt es bereits eine Vorstrafe, etwa durch die Teilnahme an illegalen Autorennen, ist die Abnahme schon bei einer Überschreitung von mehr als 60 km/h innerorts oder 70 km/h außerorts möglich.

Bedenken ob der Wirksamkeit und der Rechtmäßigkeit derartiger Strafen meldet der Öamtc an. Martin Hoffer, Leiter des Rechtsdienstes, verweist etwa auf die bislang unklare Situation, wenn sich im Nachhinein herausstellen sollte, dass ein Kfz zu Unrecht versteigert worden war. "Zahlt der Staat dann im Falle von Luxusautos den Wert von mehreren Hunderttausend Euro?", fragt Hoffer.

Unklar ist für Hoffer zudem, wie die Identifikation von Rasern ablaufen soll. "Ein Radarfoto kann keinen Identitätsnachweis erbringen, den Fahrzeughalter kann ich nicht automatisch verantwortlich machen."

Im Unterschied zu anderen Ländern, in denen Fahrzeugabnahmen möglich sind, wird das Prozedere in Österreich von Verwaltungsbehörden eingeleitet und abgeschlossen. "Bei derartigen Eingriffen in das Eigentum wäre es angebracht, Strafgerichte zu bemühen", sagt Hoffer.

Lenkverbot bei Leasingautos

Eine Sonderregelung ist für Leasing- und Mietautos vorgesehen. Begeht der Lenker hierbei eine Überschreitung der genannten Tempolimits, wird ein lebenslanges Lenkverbot ausgesprochen – für ebenjenes Fahrzeug. "Der Raser kann allerdings weiterhin jedes andere Fahrzeug leasen."

Für den ÖAMTC-Juristen bleibt die Frage offen, ob das Gesetz aufgrund diverser Mängel "überhaupt verfassungsrechtlich" halte. Für Hoffer klinge vieles im Gesetzestext "ein bisschen nach einer Hudelei".

Auch dass das Verkehrsministerium eine fixe Prognose von bis zu 445 beschlagnahmten Fahrzeugen pro Jahr abgibt, irritiert den Juristen: "Offensichtlich ist man von einer generalpräventiven Wirkung nicht vollends überzeugt."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Philipp Fellinger Philipp Fellinger

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.