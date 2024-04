Aussicht auf Geld macht alten Schwestern Beine

"Wer sündigt, schläft nicht" heißt es ab Freitag in Ried in der Riedmark.

Die bekannte Lebensweisheit "Wer schläft, sündigt nicht", verkehrt die Neue Bühne Ried in ihrer diesjährigen Komödienproduktion in das Gegenteil: "Wer sündigt, schläft nicht" nennt sich das Lustspiel in drei Akten, das diesen Freitag, 5. April, um 19 Uhr in der Musikschule Ried Premiere feiert.

Die turbulente Verwechslungskomödie um zwei in die Jahre gekommene Schwestern und einen bis unters Dach verschuldeten Bergbauernhof bietet alle Voraussetzungen für einen unterhaltsamen Theaterabend mit skurrilen Charakteren – von den beiden alten Jungfern über geldgierige Erben bis zum zwielichtigen Dorfpfarrer. Das Stück wurde von Veronika Peheim und Stefan Mayrhofer inszeniert. In den Pausen kümmert sich das Frauencafé um das leibliche Wohl der Theaterbesucher.

Bis 21. April sind insgesamt elf Aufführungen angesetzt. Karten sind per Telefon (0660 / 511 4967) von Montag bis Freitag jeweils von 15 bis 17 Uhr erhältlich.

