Ausflugsziel Most: 3500 Besucher auf Bauernhof zu Gast

Mit ihren preisgekrönten Mosten, Fruchtsäften und den Spezialitäten der Essigmacherinnen sind Eva und Norbert Eder vom "Pankrazhofer" in Tragwein in zahlreichen Handelsbetrieben präsent. Mit der Bekanntheit ihrer Produkte stieg auch das Interesse der Konsumenten, vor Ort zu erfahren, wie all diese handwerklich hergestellt werden und welche Auswirkung die Wahl der Rohstoffe auf Geschmack, Umwelt und Region hat.

Vom Baum in die Flasche

Deshalb haben Eva und Norbert Eder ihren Bauernhof zu einem Bio-Schaubetrieb adaptiert und vermitteln dabei für Besuchergruppen ihre Arbeitsweise und Philosophie. Mit zunehmendem Erfolg: Im abgelaufenen Jahr haben 3500 Besucher eine Führung beim Pankrazhofer gebucht. Um noch mehr Interessenten den direkten Kontakt mit der Most- und Safterzeugung zu ermöglichen, wird es ab heuer auch für Einzelbesucher möglich sein, die genussvollen Führungen an ausgewählten Freitagen zu buchen.

"Wichtig ist uns, ein gesamtheitliches Bild zu vermitteln, damit die Zusammenhänge zwischen Natur, Produktion und Konsum von Lebensmitteln wieder verstanden werden. Als regionale Produzenten mit Leidenschaft achten wir ganz genau darauf, dass ein möglichst hoher Anteil unserer Wertschöpfung im Mühlviertel liegt", sagen die beiden Direktvermarkter. Doch welche Herausforderungen damit in der täglichen Arbeit bei der Veredelung natürlicher Rohstoffe verbunden sind, sei vielen Konsumenten noch zu wenig bewusst.

Deshalb freue man sich über jeden, der sich Zeit nimmt, um auf dem 32 Hektar großen Betrieb mit Mutterkuhhaltung und Anbau traditioneller Ackerfrüchte nicht nur die Qualität der Pankrazhofer-Produkte, sondern auch deren wahre Herkunft zu erleben.

Wie auch bei den so erfolgreichen Gruppenführungen wollen Eva und Norbert Eder auch ihren einzeln angemeldeten Gästen die Chance bieten, hinter die Kulissen der Produktion von hochwertigen und handwerklich produzierten Produkten wie Saft, Most, Frizzante und Essig zu blicken und dabei etwas über die Bedeutung regionaler Produzenten für den Erhalt der Natur und Mühlviertler Landschaft zu lernen.

Die eineinhalbstündige Führung inklusive Verkostung findet voraussichtlich einmal im Monat an ausgewählten Freitagen um 16 Uhr statt und kostet sieben Euro pro Person. Um Anmeldung wird unter office@pankrazhofer oder 07263 /88 295 gebeten.

Alle verfügbaren Termine finden sich auf der Pankrazhofer-Homepage unter: www.pankrazhofer.at

