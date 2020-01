"Anfangs wurden wir ausgelacht, jetzt gibt's oft volles Haus"

Das Buch als kulturelles Rückgrat einer Stadt und ihrer Bewohner. Mit der Perger Kriminacht, dem Literaturpreis "PERGamenta" sowie zahlreichen Leseveranstaltungen hat sich die Mühlviertler Bezirksstadt österreichweit einen Namen gemacht.

Hauptverantwortlich dafür ist die Initiative "Perg liest", die heuer ihr 15. Gründungsjubiläum feiert. "Wenn ich auf Tagungen unterwegs bin, werde ich immer wieder auf Perg liest angesprochen", sagt Bürgermeister LAbg. Anton Froschauer. "Es ist uns gelungen, eine Literaturszene aufzubauen, und die Rückmeldungen bekannter Autoren bestätigen uns, dass Lesungen in Perg ebenso viele Besucher anlocken wie in renommierten Wiener Kaffeehäusern."

Dass der Weg zur "Literaturstadt Perg" kein einfacher war, weiß niemand besser als Erika Muhr, die von einer Hamburg-Reise das Konzept für "Perg liest" in ihre Heimatstadt brachte: "Für unsere Idee, die Bücher dorthin zu bringen, wo sich die Menschen aufhalten, also in Gasthäuser, Cafés oder Schulen, wurden wir anfangs ausgelacht." Auch die Publikumsresonanz war anfangs mitunter sehr überschaubar. "Ich kann mich an eine Lesung erinnern, da waren nur die Leiterin der Bücherei, der Vorlesende und ich anwesend. Heute haben wir Lesungen mit mehr als 100 Besuchern." Vereinzelt habe man wegen des großen Andrangs sogar spontan in größere Veranstaltungsräume wechseln müssen. Kein Wunder, wenn Autoren und Autorinnen wie Herbert Dutzler, Barbara Coudenhove-Kalergi, Thomas Raab, Vea Kaiser, Beate Maxian, Barbara Stöckl oder Judith Taschler zu Lesungen nach Perg anreisen.

Im Programm des "Perg liest"- Jubiläumsjahrs 2020 finden sich unter anderen Doris Knecht und Mathias Petry, der im September bei zu den Perger Literatur- und Kulturtagen ins Mühlviertel kommen wird. Bereits am 24. Jänner wird der Literaturkreis "PromOtheus" anlässlich des fünften Todestags von Günther Maria Garzaner an einen langjährigen literarischen Wegbegleiter und Innovator erinnern.

Das Jubiläumsjahr hat den Arbeitskreis "Perg liest" außerdem zu einer Neuauflage des internationaler Literaturwettbewerbs "PERGamenta" motiviert, bei dessen Premiere vor fünf Jahren nicht weniger als 357 Texte eingereicht worden waren. Heuer widmet sich der Preis dem Thema "SCHRITTweise". Eingereicht werden können Kurzgeschichten in deutscher Sprache mit maximal 6000 Zeichen.

Erster Literaturpreis für Kinder

Doch auch für die ganz jungen Schreibtalente in den Volks- und Mittelschulen der Stadtgemeinde Perg wird heuer eine Bühne geschaffen. Beim ersten Perger Geschichten-Schreibwettbewerb für Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren werden Texte zum Thema "Einhörner sind überall" gesammelt und prämiert.

