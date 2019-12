Alfred Dorfer spielt für Rohrbacher Rotarier

Wer noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk ist, das auch einem guten Zweck dient, ist mit Karten für das Kabarett "und..." von Alfred Dorfer gut beraten, welches am 9. Mai 2020 im Rohrbacher Centro stattfindet. Dorfer spielt auf Einladung des Rotary Clubs. Die Einnahmen werden für wohltätige Zwecke verwendet. Mit seinem neuen Programm wird Alfred Dorfer im Centro Rohrbach fundamentalen Fragen des Lebens auf den Grund gehen und dabei Pointen aus dem Ärmel schütteln. Ein Umzug in eine andere Wohnung hat Bewegung in das Leben von Alfred Dorfers Bühnenfigur gebracht. Das Ausmisten der alten Wohnung bringt Dorfer mit Beiläufigkeit auf überraschende Gedanken. Die Besucher erwartet ein humorvoller Abend mit einem der bekanntesten deutschsprachigen Kabarettisten. Karten gibt es bei Ö-Ticket und allen Raiffeisen-Banken.

turned_in turned_in info Mit dem Klick auf das Icon fügen Sie das Schlagwort zu Ihren Themen hinzu. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon öffnen Sie Ihre "meine Themen" Seite. Sie haben von 15 Schlagworten gespeichert und müssten Schlagworte entfernen. turned_in info Mit dem Klick auf das Icon entfernen Sie das Schlagwort aus Ihren Themen. turned_in Fügen Sie das Thema zu Ihren Themen hinzu.