Zum Geburtstag eine Mondfinsternis

FREISTADT. Der Astronomische Verein Mühlviertel (AVM) feiert am Freitag sein einjähriges Bestehen.

Mitglieder des Astronomischen Vereins Mühlviertel auf dem Freistädter Hauptplatz Bild: Erwin Pramhofer

Gemeinsame Aktivitäten hatten die begeisterten Hobby-Astronomen aus dem Bezirk Freistadt schon länger durchgeführt. Im Juni des vergangenen Jahres schloss sich die Gruppe formal als Verein zusammen. Etwa 20 Sterngucker sind seither im Astronomischen Verein Mühlviertel (AVM) organisiert. Das Vereinsprogramm, das sich an alle Interessierten wendet, kann sich sehen lassen. "In der Sternwarte Freiwald in Pürstling bei Sandl, die vor 15 Jahren von unseren Mitgliedern Heribert Wagner und Egon Döberl errichtet wurde, finden jeden ersten und dritten Freitag im Monat Führungen statt", sagt Gründungsobmann Franz Hofstadler, im Zivilberuf stellvertretender Direktor der Landwirtschaftsschule Hagenberg.

Spitzentechnik im Verein

Stolz ist der Obmann darauf, dass er mit Egon Döberl den Chef von ASA-Systems in seinen Reihen hat: Der Unternehmer aus Neumarkt baut in seiner Firma Weltraumteleskope von Weltrang. Der Verein bekommt damit immer wieder die Chance, bei seinen Aktivitäten hochwertige Beobachtungsgeräte zu nutzen.

Hofstadler selbst bietet – wegen der Sichtverhältnisse hauptsächlich im Winter – die beliebten Sternenwanderungen an, bei der auf dem Weg aus der Freistädter Altstadt bis nach St. Peter das Sonnensystem im Maßstab 1:2 Milliarden durchwandert wird: Der Stadtgraben ist der Asteroidengürtel, bis St. Peter wird das äußere Sonnensystem durchschritten, wobei Hofstadler an den entsprechenden Stellen die Planeten maßstabgetreu zeigt: Jupiter ist ein Apfel, Saturn eine Mandarine, Uranus und Neptun Nüsse, die Erde wird schließlich als Erbse veranschaulicht.

Angenommen hat sich der Verein auch um die Wiederbelebung der kleinen Sternwarte auf dem Dach des Gymnasiums. Elternvereinsobmann Martin Leitner ist AVM-Mitglied. Die Schülerinnen und Schüler können nun die Sterne im Remote-Modus beobachten: Nicht nur direkt durch das Teleskop, sondern auch über Aufnahmen auf dem Computer. "Dann bieten wir immer das Sterneschauen als Rahmenprogramm bei den Kinoabenden auf dem Braunberg, oder etwa einen Stand mit einer Sonderausstellung bei der Mühlviertler Wiesn, wo unser Mitglied Gerald Rehmann seine beeindruckenden astronomischen Fotos zeigt”, erzählt der Obmann über die vielfältigen Aktivitäten des noch jungen Vereins.

Heuer meint es das Weltall besonders gut mit dem AVM und bietet kurz nach dem ersten Geburtstag ein für Hobbyastronomen besonderes Schauspiel: Am Freitag tritt der Mond um 21.30 Uhr in den Kernschatten der Erde, und es kommt zu einer totalen Mondfinsternis. Zudem nähert sich an diesem Tag der Mars auf "nur" 57 Millionen Kilometer an die Erde an. Ein Schauspiel, das nur alle zwei Jahre vorkommt und den Planeten besonders gut sichtbar werden lässt.

Der AVM ist an diesem Tag ab dem Mondaufgang um 21 Uhr mit hochwertigen Teleskopen am Hauptplatz und lädt alle Interessierten ein, diese Phänomene zu beobachten. Auf die Frage, was sich ein astronomischer Verein denn mehr wünschen könne als solch ein Naturschauspiel, antwortet Hofstadler ganz logisch: "Schönes Wetter und gute Sicht". Er lädt außerdem alle an Astronomie Interessierten ein, beim Vereinsstammtisch vorbeizuschauen, der jeden dritten Mittwoch im Monat um 19 Uhr im "Vis a vis" stattfindet.

Infos: www.sterndlschaun.at

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema